У Києві помер останній учасник кривавого повстання у концтаборі "Собібор"

У Києві у віці 96 років помер останній із учасників повстання у концтаборі "Собібор" Аркадій Вайспапір. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський, передає Цензор.НЕТ.

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Вайспапір народився у 1921 році в селі Бобровий Кут Херсонської області. У 1941 році Вайспапір був покликаний в Червону армію, брав участь в обороні Києва. У боях був важко поранений і, перебуваючи в госпіталі, потрапив у полон. У 1943 році був направлений до табору смерті Собібор, в якому за 1942-1943 рік було знищено понад 250 тисяч чоловік.

22 вересня 1943-го Аркадій Вайспапір прибув у табір з групою військовополонених Червоної армії єврейського походження. До 14 жовтня - менше ніж за місяць, з 600 військовополонених, з якими приїхав Аркадій, вижило всього 83 людини.

У складі групи в табір прибув також лейтенант Олександр Печерський, який організував повстання. Вайспапір разом з 17-річним варшавським євреєм заманили в кравецьку майстерню начальника варти шарфюрера СС Зігфріда Грейтфуса, де Вайспапір вбив його сокирою. Потім вдалося без шуму вбити ще 15 охоронців і захопити зброю.

При прориві загинуло близько 80 осіб. 150 тих, хто залишився в таборі, не зумівши втекти або сподіваючись на прихильність окупантів, були розстріляні на наступний день.

320 чоловік зумів врятуватися. Але в результаті подальшої операції окупантів по розшуку і затриманню 270 з них згодом були вбиті. Табір "Собібор" був ліквідований, але після війни слідчі розкопали наповнені останками рови.

Під час війни вся сім'я Аркадія була знищена - старший брат загинув на фронті, мати, п'ятирічна сестра і всі родичі в Бобровому Куті розстріляні нацистами. Після війни Вайспапір одружився, у нього двоє синів, Михайло і Вадим. Закінчив Запорізький індустріальний інститут, працював у Луганську, Артемівську, Донецьку. У 1994 році разом з сім'єю переїхав до Києва.

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