У Житомирі помер єдиний на всю Україну вцілілий колишній в’язень "Майданека" Бржезицький

У Житомирі помер останній в Україні в’язень концтабору "Майданек", повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, "помер останній єдиний на всю Україну вцілілий колишній в’язень концтабору «Майданек», людина-легенда – Франц Карлович Бржезицький, прощання з ним відбудеться затвра, 5 серпня, о 12.00 на вулиці Новий Бульвар, 7 у Житомирі".

Бржезицький народився 4 вересня 1924 року у Житомирі у звичайній польській робочій сім’ї, яка проживала у мікрорайоні Мальованка.

"У роки сталінських репресій його батька розстріляли, а через тривалий час повністю реабілітували, а матір відправили у Сибір на заслання. У 1941-му році, після окупації Житомира німецькими загарбниками, Бржезицький, якому не виповнилося ще й 17 років, разом зі своїми друзями створив підпільну молодіжну антифашистську організацію. Коли у місто прийшли словаки, він зв’язав їх з Житомирським підпіллям",- зазначають у міськраді.

Наприкінці 1942 року Бржезицького вистежило і схопило гестапо. Після допитів, на яких він нікого не виказав, хоча знав усе керівництво підпілля, Бржезицький був кинутий у камеру смертників. Проте, в останній день йому замінили страту на концтабір смерті "Майданек" (Польща). "«Майданек» увійшов в історію фашистської Німеччини як експериментальний концентраційний табір вироблення найбільш раціональних технологій масового знищення людей. Скільки тут було задушено в газових камерах, спалено в крематоріях і у штабелях між колодами дерев, ніхто достеменно не знає",- зазначають у міськраді.

У «Майданек» Бржезицький потрапив у складі житомирського етапу 13 лютого 1943 року (з 1 тис. 240 чоловік цього етапу вижили і повернулися додому в Житомир після війни лише семеро). А потім були концтабори Гросс-Розен (Німеччина) і Ляйтмеріц (Чехія). "Він пройшов усі кола пекла, вистояти і вижити в нелюдських умовах йому допомогли незламний характер, ідейні переконання, взаємодопомога товаришів і глибока віра в Бога",- зазначають у міськраді.

Після визволення з концтабору, Бржезицький був призваний в армію. А після війни він як радянський підпільник, який і у "Майданеку" продовжив боротьбу з ненависним ворогом як підпільник польської Армії Крайової, був заарештований СМЕРШем, але втік з тюрми.

Чотири роки Бржезицький нелегально жив у Житомирі, проте, зрештою, був знову арештований і без будь-якого суду отримав десять років таборів та потрапив за колючий дріт ГУЛАГу – в Омський табір для політв’язнів, де перебував більше п’яти років. Після смерті Йосипа Сталіна Бржезицький подав заяву на реабілітацію і був реабілітований, бо провини ніякої не мав, та приїхав у Житомир, де і прожив решту свого життя. 4 вересня 2014 року Бржезицький відсвяткував ювілей. Єдиний на всю Україну вцілілий колишній в’язень "Майданека" тоді відзначив у колі друзів та родичів своє 90-річчя.