На Одещині начальник слідчого відділу поліції "погорів" на хабарі у $2 тисячі

В Одеській області сьогодні затримано начальника слідчого відділу поліції під час отримання хабара в розмірі 2 тис. дол.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури в Одеській області, в понеділок, 15 січня, слідчі прокуратури Одеської області спільно з співробітниками регіонального управління СБУ викрили заступника начальника Арцизького відділу поліції Головного управління Нацполіціі в області - начальника слідчого відділу.

Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав від представника юридичної компанії два транші в розмірі 2 тис. дол. неправомірної вигоди. Хабар підозрюваний вимагав за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом умисного знищення майна.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру, відсторонення від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України триває.