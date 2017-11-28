У Житомирі на хабарі "погоріли" двоє податківців обласної фіскальної служби (фото)

У вівторок, 28 листопада, у Житомирі СБУ викрила на хабарах двох податківців обласної фіскальної служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох головних державних ревізорів обласного управління фіскальної служби.

Читайте такожЛьвівський суд оштрафував інспектора ДФС, яку спіймали на хабарі в туалеті

Правоохоронці задокументували, що податківці змушували власників місцевих автозаправних станцій щомісяця сплачувати їм «данину» від п’яти до десяти тисяч гривень. У випадку відмови зловмисники погрожували штучно блокувати роботу АЗС. Співробітники СБ України зафіксували кілька таких фактів вимагання грошей з комерсантів.

Оперативники спецслужби сьогодні, 28 листопада, затримали одного з податківців поблизу житомирського ресторану після передачі йому десяти тисяч гривень, а іншого – у службовому кабінеті.

Тривають слідчо-оперативні дії, зокрема санкціоновані обшуки у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 ( хабар) Кримінального кодексу України.