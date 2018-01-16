Справу екс-мера Слов’янська Штепи розгляне Жовтневий райсуд Харкова

У Харкові кримінальне провадження щодо екс-мера Слов’янська (Донецька обл.) Нелі Штепи розглядатиме Жовтневий райсуд міста.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення цього тижня ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

За відомостями прокуратури, найближчими днями провадження передадуть до Жовтневого районного суду Харкова, де «протягом максимум 5-ти днів призначать перше засідання».

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд змінив запобіжний захід Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

11 січня 2018 року чергова колегія суддів Ленінського райсуду Харкова заявила самовідвід у справі Штепи. Провадження направили до Апеляційного суду Харківської області для визначення нового суду, де буде слухатися ця справа.