У Харкові суд продовжив домашній арешт екс-меру Слов'янська Штепі

Ленінський райсуд Харкова продовжив екс-меру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі цілодобовий домашній арешт до 13 січня 2018 року включно. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 15 листопада, оголосив головуючий суддя Сергій Скляренко.

Читайте такожШтепа прибула до зали суду на високих підборах і розповіла про погане самопочуття (відео)На початку засідання Скляренко, який увійшов у процес сьогодні, 15 листопада, замість головуючого Віктора Вікторова, котрий 7 листопада вийшов у декретну відпустку, заявив самовідвід, посилаючись на порушення порядку призначення його запасним суддею у справі. Колегія суддів не задовольнила самовідвід.

Після цього адвокат Штепи Олександр Шадрін заявив Скляренку відвід, висловивши сумнів в його неупередженості. Цей відвід також не був задоволений.

Незважаючи на призначення нового судді, слухання справи продовжилося, а не було призначене спочатку.

Розглядаючи клопотання прокурорів щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, захист Штепи заявив клопотання про зміни умов запобіжного заходу.

За словами адвокатів, електронний браслет, який зобов’язана носити Штепа, часто ламається, що призводить до того, що в оселі підсудної або постійно чергують поліцейські, або вночі їй доводиться включати відеозв'язок, аби довести правоохоронцям свою присутність у місті. Це погіршує самопочуття Штепи. Крім цього, за словами адвокатів, підсудна потребує медичного лікування.

Вислухавши думку сторін, суд ухвалив продовжити Штепі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний браслет до 13 січня 2018 року включно, заборонивши їй без дозволу залишати постійне місце проживання.

Крім цього, суд дозволив Штепі з 20 по 24 листопада тимчасово покинути місце проживання для проведення медичного обстеження в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Ленінський районний суд змінив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Довідка УНІАН. Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей") і ч. 1 ст. 258-3 ("створення терористичної групи чи організації") Кримінального кодексу.