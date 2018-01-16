У екс-мера Слов’янська Штепи закінчився термін цілодобового домашнього арешту - адвокат

Термін цілодобового домашнього арешту екс-мера Слов’янська Донецької області Нелі Штепи закінчився 13 січня.

Про це повідомив УНІАН один з адвокатів Штепи Олександр Тананакін.

«Термін сплив 13 січня о 23.59», - сказав Тананакін.

Він наголосив, що наразі на Штепу не розповсюджується дія жодного запобіжного заходу. При цьому адвокат висловив переконання, що працівники прокуратури, якщо вбачатимуть для цього підстави, під час наступного судового засідання підніматимуть питання про обрання екс-меру запобіжного заходу.

У свою чергу адвокат Олександр Шадрін підкреслив, що Штепа не збирається переховуватися від слідства і обов’язково з’являтиметься на судові засідання.

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

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20 вересня 2017 року Ленінський районний суд змінив запобіжний захід Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

11 січня 2018 року чергова колегія суддів Ленінського райсуду Харкова заявила самовідвід у справі Штепи. Провадження направили до Апеляційного суду Харківської області для визначення нового суду, де буде слухатися ця справа.

Згодом Апеляційний суд визначив, що новий розгляд провадження щодо Штепи здійснюватиме Жовтневий райсуд Харкова.