Сепаратистський скандал: у СБУ розповіли про обшуки у підозрюваного в підтримці "ЛДНР" соліста львівської опери

Працівники Служби безпеки України ввечері у вівторок, 16 січня, провели обшуки у квартирі соліста львівської опери Миколи Санжаревського.

Як повідомив речник СБУ Львівщини Олег Александров, під час слідчих дій правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які далі будуть досліджуватися в рамках досудового розслідування, передає ZAXID.NET.

За словами Александрова, обшуки тривали близько двох годин, і сам Микола Санжаревський був присутній під час цих подій.

Речник СБУ також уточнив, що Санжаревський спершу прийшов до управління СБУ, а після цього у нього провели обшуки.

При цьому слідчі дії проводилися у рамках раніше відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди. Відповідні дані з’явилися на сайті 8 січня.

За даними СБУ, в 2015 році стосовно цього працівника Львівського театру опери та балету вже проводилась перевірка, йому було винесено офіційне застереження. «Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби розпочати проти нього кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження. Наразі СБУ розпочала нову юридичну перевірку діяльності цієї особи, після завершення якої будуть прийняті відповідні рішення», - сказав Александров.

Керівництво Львівського театру опери та балету не прокоментувало звинувачення стосовно свого соліста, повідомивши, що «буде призначено службове розслідування».