Сепаратистський скандал у Львові: соліст опери відреагував на звинувачення у підтримці "ДНР" (відео)

Соліст Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Микола Санжаревський, якого звинуватили у підтримці і фінансуванні терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", заперечив свою причетність до бойовиків.

Так, Санжаревський заперечує звинувачення у підтримці терористів і заявив, що звернеться до СБУ з проханням перевірити інформацію, яку про нього поширюють у ЗМІ та соцмережах, передає ZAXID.NET.

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"Річ у тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще у 2014, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015 або 2016 СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень і моєї причетності до протиправних дій не виявили. Але, судячи з повторного резонансного звинувачення, я вимушений буду запросити нову перевірку (чи щось на кшталт цього), оскільки такі звинувачення можуть знищити все, що я і моя команда створили, та назавжди сплюндрувати моє ім'я. У зв'язку з цим прошу дочекатися мого повернення і походу до інстанцій!", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту "Миротворець" включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.