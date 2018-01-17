Вбивство правозахисниці Ноздровської: Россошанський заявляє, що обмовив себе - адвокат

Адвокати сім'ї вбитої правниці Ірини Ноздровської заявили, що головний підозрюваний у цій справі, 64-річний Юрій Россошанський, відмовився визнавати свою провину. Про це після розгляду апеляції на суді заявив адвокат потерпілої сторони Олександр Панченко, посилаючись на текст апеляційної скарги, яку подали адвокати Россошанського, передає Страна.uа.

"Як би не було дивно, сторона захисту Россошанськоuj вказує, що є обґрунтовані підозри на те, що Россошанський себе обмовив", - заявив Панченко. За його словами, адвокати неодноразово сумнівалися у причетності Россошанського до вбивства Ірини Ноздровської.

Читайте такожГеращенко про вбивство Ноздровської: Россошанському могли допомогти ховати тіло

"В апеляційній скарзі ми побачили: адвокати Россошанського вказують, що у них є підстави вважати, що він обмовив себе, у нас виникає ще більше питань. У нас є бажання дізнатися, чому так вважають адвокати", - додав Панченко.

До речі, самого Россошанського, який зараз перебуває під вартою, до суду не привезли. Прокурор не зміг пояснити, чому поліція не змогла його доставити.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВС показало відео, на якому Ноздровська повертається додому за кілька годин до смерті.

1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровскій погрожували родичі винуватця ДТП.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі убитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.