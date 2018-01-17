МВС опублікувало відео, на якому Ноздровська повертається додому за кілька годин до смерті

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило кадри з вуличних камер спостережень, на яких зафіксована юристка Ірина Ноздровська по дорозі з центру Києва додому в день убивства 29 грудня.

Відеозапис опублікував на сторінці в Facebook речник МВС Артем Шевченко.

"Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Россошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження - Ірина Ноздоровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому", - написав Шевченко.

Як зазначає Еспресо, на відео Ноздровська о 15:40 29 грудня прямує від Інститутської та заходить на станцію метро Хрещатик. О 16:11 камери фіксують її востаннє на станції метро Героїв Дніпра, звідки прямують маршрутки в її село Демидів.

Ірина дорогою додому телефонувала батькам, що скоро буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, та додому вже не повернулася.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

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Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

14 cічня радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що у справі про вбивство Ноздровської можуть з'явитися нові підозрювані. «Слідство не завершено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того, як їм буде висунуто підозру», - зазначив Шкіряк.