На Житомирщині голову сільради та керівника підприємства підозрюють у привласненні понад 400 тисяч гривень

На Житомирщині повідомили про підозру голові сільради та депутату райради-керівнику підприємства, які привласнили понад 400 тис. грн бюджетних коштів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Так, прокурор Житомирської області Любомир Війтович 17 січня повідомив сільському голові однієї із сільських рад Олевського району та директору місцевого підприємства, який водночас є депутатом районної ради, про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

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Зокрема, голову сільської ради та його спільника директора-депутата підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) КК України.

Також обох підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ст. 191, а саме, сільського голову - за ч. 4 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб), директора-депутата – за ч.5 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України.

Установлено, що ці люди протягом 2015-2016 років шляхом складання та видачі офіційних документів, у яких містилися неправдиві відомості, незаконно заволоділи частиною грошових коштів, які призначались на виконання комплексу робіт з капітального ремонту низки об’єктів сільської громади.

Внаслідок таких дій, сільський голова вчинив розтрату бюджетних коштів однієї з сільських рад Олевського району на суму понад 300 тисяч гривень, а керівник підприємства, який водночас є депутатом райради, заволодів бюджетними коштами на суму понад 400 тисяч гривень.