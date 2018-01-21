"Криваве Водохреща": на Майдані вшанували перших загиблих в січні 2014 року (відео)

Родичі загиблих із Небесної Сотні зібралися під Майданом, щоб згадати тих, хто загинув першими в січні 2014 року.

Вони заспівали Гімн України і в черговий раз переглянули шокуючі кадри подій Революції Гідності на вулицях Києва, йдеться у сюжеті ТСН.

Ніч на 20 січня на вулиці Грушевського згодом назвали "кривавим хрещенням". Тоді там горіли автобуси, літали коктейлі Молотова, вибухали світло-шумові гранати. Поранених медики навіть не встигали рахувати, волонтери виносили людей з кіптяви і диму в 20-градусні морози. Спочатку хлопці з червоними хрестами на спинах бігали в протигазах, а потім цей захист довелося скинути. Швидкі ж від'їхали на безпечну відстань до Українського дому, тому носити поранених було важко, згадують учасники тих подій.

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Родичі Героїв Небесної Сотні відшукують саме таких людей - поранених, медиків-добровольців, музикантів. Тобто всіх, хто бачив справжній Майдан і не дасть перебрехати його історію. Вони наполягають, що не співпрацюють ні з якими політиками, тому що близькі загинули не за них.

Онуку загиблого Володимира Кульчицького її мама жартома називає організатором цього вечора пам'яті. "Я пам'ятаю кожну годину, я була вагітна", - каже Дарина. Після тих подій з'явився хлопчик, який дихав Майданом, ще навіть не народившись. Однак тепер організатори кажуть, що по центру Києва навіть відразу і не скажеш, що колись на цих місцях відбувалися запеклі бої – зараз там йде звичайне життя, їздять машини і комунальники прибирають сніг.