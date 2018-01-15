Справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх працівників розформованого столичного спецпідрозділу «Беркут» МВС у справі щодо побиття 18 активістів Автомайдану в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у Києві.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Департаментом спеціальних розслідувань направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно чотирьох колишніх співробітників столичного спецпідрозділу міліції «Беркут», які тривалий час розшукувалися і в минулому році були затримані за підозрою у перевищенні влади та побитті 18 активістів громадського руху «Автомайдан» і сторонніх громадян в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що також супроводжувалося пошкодженням їхніх автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екс-«беркутівцям» також інкримінуються службові підроблення офіційних документів (рапортів) та надання завідомо неправдивих свідчень, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України.

Коментуючи звинувачення у ГПУ зазначили, що ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав та повноважень, що супроводжувалося насильством – карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Читайте такожСША включили екс-командира київського "Беркута" Кусюка в санкційний списокУ листопаді минулого року керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляв, що на у злочинах проти Майдану судами визнані винними 48 осіб.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово.

У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви "Євромайдан", "Майдан", а пізніше – Революція гідності. У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.