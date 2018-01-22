Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі українців збільшилась до 7 осіб

Кількість загиблих громадян України внаслідок теракту в Кабулі збільшилась до 7 осіб.

Про це в коментарі "112 Україна" повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк.

"На сьогоднішній день підтверджена загибель 7 громадян України. Дані по всім цим громадянам у нас є. В Афганістані працюють багато українських авіатехніків, і всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі InterContinental", – зазначив Нікітюк.

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Він додав, що тепер український консул в Афганістані має оформити документи для повернення загиблих українців до України.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи. Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

21 січня, в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці. Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України. Раніше у МЗС повідомляли, що жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців.

Президент Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані внаслідок теракту.