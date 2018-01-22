В Україні сьогодні святкують День Соборності (відео)

В Україні сьогодні, 22 січня відзначають 99 річницю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки – День Соборності України.

Читайте також"Криваве Водохреща": на Майдані вшанували перших загиблих в січні 2014 року (відео)На 22 січня припадає одразу дві визначальні дати історії України. Так, вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік (22 січня 1919 року) на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об’єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в одну державу.

З нагоди Дня Соборності сьогодні повинна буде відбутися символічна акція: два береги Дніпра об'єднають живим ланцюгом.

День Соборності став офіційним святом в Україні у 1999 році, за указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.

За часів президентства Віктора Януковича, з 30 грудня 2011 року, День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». Тим не менш, у 2014 році указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.