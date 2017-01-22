Порошенко привітав українців із Днем Соборності

Як передає кореспондент УНІАН, президент звернувся до співвітчизників під час виступу в ході урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України сьогодні в Києві.

«Вітаю з Днем Соборності присутніх тут високоповажних гостей, весь український народ, всіх українців у діаспорі», - наголосив він.

Президент нагадав, що 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було урочисто проголошено об'єднання у єдину соборну Україну двох державних утворень, що постали на уламках різних імперій.

Читайте такожПорошенко звинуватив "безвідповідальних" Путіна та Асада у проблемах із глобальною безпекою

«Соборне возз’єднання, або як тоді його назвали – злука, проросло з національно-визвольної боротьби українського народу, історично тривалого руху українців до творення власної держави. З мрій, прагнень та зусиль багатьох поколінь борців за незалежність і соборність», - заявив глава держави.

«Хоча державне об'єднання УНР і ЗУНР у 1919 році відбулося лише символічно, воно мало вирішальне значення для утвердження Української соборної суверенної держави у теперішніх кордонах. Воно окреслило географічні, політичні та ідентифікаційні контури єдиної України. Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам. Тому ми так урочисто відзначаємо цей день», - заявив Порошенко.

«Соборність, як я вже раніше казав, це - неподільне ціле з усіх українських земель, які колись належали до різних імперій, а тепер - об’єднані в незалежну європейську Українську державу. Соборність не лише спільна територія. Це й духовна єдність, спільні цінності, спільні ідеали, устремління. Це велика міцна родина всіх громадян України», - підкреслив глава держави.