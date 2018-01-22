Українська зірка анонсувала прем'єру нового шоу в Росії (відео)
10:13, 22 січня 2018Суспільство
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25 лютого забанена в Україні співачка виступить у Петербурзі, 3 березня - в Москві.
Українська співачка Ані Лорак анонсувала шоу "Діва", яке вона незабаром презентує в Мінську, Санкт-Петербурзі та Москві. Про це зірка написала в своєму Instagram.
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Зазначається, що 16 лютого українська співачка виступить із шоу "Діва" в Мінську, 25 лютого - у Петербурзі і 3 березня в Москві.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, що працює в Росії, приїхала до Києва для підготовки до нового шоу.
У коментарях шанувальники забаненої в Україні артистки запитували, чи будуть включені Київ та інші українські міста до її графіку виступів.
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