Українська зірка анонсувала прем'єру нового шоу в Росії (відео)

#скоро#шоудива Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 21 Січ 2018 р. о 5:54 PST

Українська співачка Ані Лорак анонсувала шоу "Діва", яке вона незабаром презентує в Мінську, Санкт-Петербурзі та Москві. Про це зірка написала в своєму Instagram.

Читайте такожУкраїнська зірка, яка співає у Росії, показала спокусливе фото

Зазначається, що 16 лютого українська співачка виступить із шоу "Діва" в Мінську, 25 лютого - у Петербурзі і 3 березня в Москві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, що працює в Росії, приїхала до Києва для підготовки до нового шоу.

У коментарях шанувальники забаненої в Україні артистки запитували, чи будуть включені Київ та інші українські міста до її графіку виступів.