Українська зірка анонсувала прем'єру нового шоу в Росії (відео)

10:13, 22 січня 2018
Суспільство
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25 лютого забанена в Україні співачка виступить у Петербурзі, 3 березня - в Москві.

#скоро#шоудива

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak)

Українська співачка Ані Лорак анонсувала шоу "Діва", яке вона незабаром презентує в Мінську, Санкт-Петербурзі та Москві. Про це зірка написала в своєму Instagram.

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Зазначається, що 16 лютого українська співачка виступить із шоу "Діва" в Мінську, 25 лютого - у Петербурзі і 3 березня в Москві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, що працює в Росії, приїхала до Києва для підготовки до нового шоу.

У коментарях шанувальники забаненої в Україні артистки запитували, чи будуть включені Київ та інші українські міста до її графіку виступів.

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Теги: #Ані Лорак у Росії#нове шоу Ані Лорак#шоу Ані Лорак Діва