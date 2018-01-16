Українська зірка, яка співає у Росії, повернулася до Києва (фото)

Українська співачка Ані Лорак, яка працює в Росії, приїхала до Києва для підготовки до нового шоу.

"Підготовка до шоу "Діва" у самому розпалі. А ви готові?", - підписала любителька РФ своє фото в Instagram.

У коментарях шанувальники забаненої в Україні артистки запитують, чи будуть включені Київ й інші українські міста до її графіку виступів.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.

Так, користувачі соцмережі після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що Ані Лорак "запозичила" ідею з двійником у Тіни Кароль.

Нагадаємо, що через кадри зі зйомок цього кліпу почали поширюватися чутки про те, що Лорак вдалася до послуг пластичних хірургів, а саме збільшила груди.