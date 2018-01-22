Окупанти в Криму навчали школярів установлювати міни (відео)
11:45, 22 січня 2018Суспільство
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Серед наочного матеріалу були саморобні вибухові пристрої та паски смертників.
В анексованому Криму військові навчали дітей, як поводитися із мінами
Урок війни від окупантів. В анексованому Криму військові навчали дітей, як поводитися із мінами.
Як ідеться у сюжеті ТСН, одна із частин відкрила свої двері для близько сотні учнів, наймолодшому з яких було 12 років. Малюкам показували не лише, як знешкоджувати, а й як встановлювати міни.
Також серед наочного матеріалу були саморобні вибухові пристрої та паски смертників.
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Російські військові кажуть, що таким чином вони намагаються заохотити дітей до служби за контрактом в армії окупантів.
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