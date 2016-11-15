У Міноборони РФ хочуть залучати населення окупованого Криму в російську армію

Про це УНІАН повідомили в російському відомстві.

«Заключна цього року акція «Служба за контрактом у Збройних силах — твій вибір!» за участю екіпажів і авіаційних груп вищого пілотажу Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії пройде в Керчі. Акція пройде на міській набережній Керчі 19 листопада», - йдеться в повідомленні.

У заході буде задіяно винищувачі Су-27, фронтові бомбардувальники Су-24М, штурмовики Су-25, а також авіаційна група «Стрижі», льотчики якої продемонструють комплекс фігур вищого пілотажу у складі чотирьох екіпажів, парний і одиночний пілотаж.

Відкриють програму представники збірної ПКС Росії з парашутного спорту, які виконають десантування з вертольота Мі-8 з прапорами Росії, Міноборони РФ, Повітряно-космічних сил та іншими.

Для гостей заходу на місці проведення акції в рамках статичного показу буде представлено озброєння і військову техніку об'єднання ВПС і ППО, а також підрозділів Сухопутних військ Південного військового округу.

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Крім того, буде розгорнуто мобільні пункти відбору громадян на військову службу за контрактом та агітаційні пункти вищих навчальних закладів ПКС, де кожен бажаючий зможе ознайомитися з умовами проходження військової служби в різних родах військ та вступу до вишів Міноборони РФ, а також приміряти льотне обмундирування, пройти спеціалізоване тестування і початкові етапи відбору на військову службу за контрактом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.