У Львові провели акцію "Stop Putin, stop war" (фоторепортаж)

У Львові, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, 22 січня активісти провели акцію протесту "Stop Putin, stop war".

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Вони вимагали бойкотувати ЧС-2018 в Росії. Під час заходу в центрі міста розіграли символічний футбольний матч м’ячем у вигляді голови Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на центральній Староместській площі у Празі в рамках щотижневого Празького Майдану відбулася символічна акція "Stop Putin, stop war", присвячена Дню Соборності України.