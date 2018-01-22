У Львові провели акцію "Stop Putin, stop war" (фоторепортаж)

18:32, 22 січня 2018
Суспільство
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Активісти хочуть не допустити проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії.

У Львові, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, 22 січня активісти провели акцію протесту "Stop Putin, stop war". 

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Вони вимагали бойкотувати ЧС-2018 в Росії. Під час заходу в центрі міста розіграли символічний футбольний матч м’ячем у вигляді голови Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на центральній Староместській площі у Празі в рамках щотижневого Празького Майдану відбулася символічна акція "Stop Putin, stop war", присвячена Дню Соборності України.

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Теги: #акція у Львові