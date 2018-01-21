"Стоп, Путін. Стоп, війна": у Празі активісти нагадали про події на Донбасі

На центральній Староместській площі у Празі сьогодні в рамках щотижневого Празького Майдану відбулася символічна акція Stop Putin, Stop War, присвячена Дню Соборності України.

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Учасники акції закликали шляхом бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії посилити тиск на цю країну, яка анексувала Крим та підтримує бойовиків на Донбасі, передає Радіо Свобода.

Як заявила організатор заходу Катерина Скрипник, акція проводиться з метою нагадати людям про події в Україні.

«Це форма протистояння брехні та великій кількості неправдивої інформації в чеських ЗМІ, інтернеті та чеськомовному середовищі. І ми, українці, які тут живемо, можемо розповісти і допомогти їм розібратися в тому, що відбувається насправді», – зазначила Скрипник.

Також з нагоди святкування Дня Соборності України у празькому греко-католицькому храмі Святого Климентія для української громади відбулося богослужіння.

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення у 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.