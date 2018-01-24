В Україні вперше виступить легендарний британський гурт Massive Attack

В рамках музичного фестивалю UPark Festival-2018 у Києві 26 липня цього року виступить легендарний британський гурт Massive Attack. Про це повідомляється на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

"Вперше про них заговорили в Брістолі в 1988 році. Вони подарували світу унікальну музичну суміш з джазу, хіп-хопу, року, реггі та соулу і завоювали серця мільйонів. Їхнє шоу — це завжди неймовірна музика та унікальні візуальні ефекти", - зазначають організатори.

Гурт Massive Attack стане хедлайнером другого дня UPark Festival-2018. Квитки на другий день фестивалю обіцяють у продажу вже з цієї п’ятниці — 26 січня.

Massive Attack - музичний дует з британського міста Бристоль, до складу якого тепер входять Роберт Дель Наджа (також відомий як 3D) та Ґрант Маршалл (Daddy G). Massive Attack вважають основоположниками музичного стилю тріп-хоп, хоча самі учасники відкидають таке визначення.

Також пісні гурту можна часто почути в саундтреках до різних фільмів та серіалів, в тому числі, у серіалі "Доктор Хаус".

Раніше стало відомо, що хедлайнером першого дня столичного UPark Festival цього року стане ще один культовий британський гурт - Gorillaz. Квитки на перший день фестивалю з'явилися у продажу ще у грудні минулого року, їх вартість стартувала від 1100 грн, наразі ж вони вже коштують від 1430 грн.

При цьому організатори фестивалю обіцяють пізніше оголосити інформацію щодо механізму придбання абонементу на обидва дні фестивалю, в тому числі для тих, хто вже є власниками одноденних квитків.