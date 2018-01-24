До України повернулися усі 19 українців, які пережили теракт в Кабулі

Усі 19 врятованих в столиці Афганістану громадян України після теракту, в результаті якого загинуло семеро українців, вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомив у коментарі УНІАН директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Читайте також"Шокований трагічною звісткою з Афганістану": Порошенко відреагував на теракт у Кабулі«Вже вилетів літак з тілами загиблих. Цифра сім залишається. Сім тіл на борту», - сказав дипломат.

«І всі громадяни, всі 19 осіб, які були евакуйовані з готелю і перебували на військовій базі... Всі вони вже повернулися в Україну і знаходяться в Україні», - сказав Погорельцев.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи. Вдалося врятувати 126 людей, серед них - 41 іноземця.

За попередніми даними, врятовано 19 громадян України, яких було евакуйовано на військову базу у безпечне місце.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».