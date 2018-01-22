ООН: напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин

Глава Місії ООН щодо сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото заявив, що напад на готель Intercontinental у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин і закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.

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Про це повідомляє "Центр новин ООН". Також повідомляється, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад на готель у Кабулі. Гутерріш також висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

21 січня в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України.

За даними МЗС, жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців.