У дитячих поліклініках Одеси закінчилася вакцина проти кору

Зокрема, така ситуація склалася в поліклініці №3 на Єврейській, в поліклініці № 6 на Філатова та інших установах.

Читайте такожНа Одещині через спалах кору та негоду продовжили шкільні канікули в 14 районахУ департаменті охорони здоров'я Одеської міськради «Думській» повідомили, що з 5 тис. доз, додатково виділених на область, 3 тис. розподілили на місто, але з урахуванням ажіотажу вакцина вже закінчилася.

Зараз чекають нових надходжень. В даний час мерія подала заявку в обласне відділення охорони здоров'я: на I квартал 2018 року необхідно ще 11 340 доз препарату "Пріорикс".

«Громадяни, яким не дісталася вакцина, можуть залишити свій номер телефону у педіатра, і як тільки препарат з'явиться, їх викличуть на щеплення», - порадили в департаменті.

На початку тижня голова Одеської обласної держадміністрації (ОДА) Максим Степанов повідомив, що ОДА попросила у Міністерства охорони здоров'я виділити ще 12 тис. доз вакцини для Одеської області.