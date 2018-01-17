В Одесі ще одна людина померла від кору
13:51, 17 січня 2018Суспільство
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За даними міністерства, помер дорослий.
З 2017 року внаслідок кору померло 7 осіб / фото УНІАН
В Одесі ще одна людина померла від кору. Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, в результаті захворювання на кір померл дорослий.
«У цілому з 2017 року в результаті кору померло 7 осіб, з них – 4 дітей», - повідомили в МОЗ.
У мерії Одеси цю інформацію поки не коментують.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі на тиждень продовжено шкільні канікули через спалах захворювання на кір.
Як відомо, у 2017 році від ускладнень кору померло 5 людей, з яких троє – діти.
У 2018 році в одному з районів Одеської області від кору померла 5-річна дитина.
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