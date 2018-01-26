Полоненого російського військового Агеєва засудили до 10 років тюрми

Полоненого на Луганщині російського військового Віктора Агеєва засудили до 10 років позбавлення волі.

Відповідний вирок 25 січня виніс Новоайдарський суд Луганської області, повідомив адвокат росіянина Віктор Чевгуз.

«Сьогодні росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі», — написав адвокат у Facebook.

Агеєва визнали винним в участі у терористичній організації.

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Сторона обвинувачення просила для росіянина 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Захист Агеєва вважає вирок суду надто суворим і збирається його оскаржувати.

Нагадаємо, у червні 2017 року Віктора Агеєва та ще двох бойовиків затримали під Жолобком. Одразу після затримання Агеєв зізнався, що він російський військовий, навіть називав номер частини, в якій служив, далі РФ від нього відхрестилася. Адвокати стали казати, що його не так зрозуміли і у суді він проходив не як кадровий російський військовий, а як громадянин Російської Федерації, який підписав контракт з так званою "ЛНР".