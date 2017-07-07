Ідентифіковано бойовиків та військових РФ, полонених та знищених під Жолобком (фото)

Ідентифіковано бойовиків і російських військових, взятих у полон і знищених 24 червня 2017 року в районі села Жолобок Луганської області. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію джерел у контррозвідці СБУ.

Близько 11:30 24.06.2017 року під час проведення дорозвідки певного району спільними діями розвідувального взводу 20 омпб і групи 8-го полку спеціального призначення була виявлена група НЗФ у кількості 6 осіб.

4 бойовиків взяли у полон:

- солдат Агєєв Віктор Олександрович, 15.09.1995 р.н., кулеметник розвідувальної роти 4 омсбр, громадянин Росії, проживає в м. Космітау, вул. Радянська 12;

- солдат Гладков Данило Володимирович, 01.08.1988 р.н., сапер розвідувальної роти 4 омсбр, проживає Луганська обл. м. Сєвєродонецьк вул. Велисова 16/159;

- сержант Стоянов Андрій Борисович, 22.06.1974 р.н., сапер розвідувальної роти 4 омсбр, проживає Луганська обл. м. Сєверодонецьк пр-т Хіміків, 44а / 97;

- солдат Венгер Богдан Валерійович, 24.10. 1996 р.н., снайпер розвідувальної роти 4 омсбр, проживає Луганська обл., м. Алчевськ вул. Херсонська 16/1.

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2 бойовики відмовилися здаватися в полон і чинили опір. Вони були знищені на місці.

Знищені бойовики:

- капітан Щерба Олександр Олександрович, 10.07.1978 р., старший групи, розвідувальна рота 4 омсбр,, громадянин Росії, що мешкав у м. Кіров (імовірно кадровий офіцер);

- Суконін Олександр, 18 років, снайпер розвідувальної роти 4 омсбр, проживав у м. Ровеньки Луганської області.

Під час затримання полонених вилучено зброю: ПКМ - 2 од., СВД -2 од., АК-74 - 2 од., РПГ-26 - 1 од.