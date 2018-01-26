Оприлюднено імена загиблих у катастрофі вертольота в Кременчуці

Імена чотирьох осіб, загиблих в результаті падіння вертольота в Кременчуці Полтавської області, встановлено.

Як повідомили в ДСНС України в Полтавській області в результаті авіакатастрофи загинули чотири льотчика:

командир повітряного судна Шевченко Сергій Олександрович,

другий пілот Науменко Микола Володимирович,

бортовий інженер Овчарук Олексій Миколайович,

бортовий інженер-інструктор - Блінков Олексій Вікторович.

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Як повідомив речник управління Нацполіції області Юрій Сулаєв в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Всі четверо загинули, вони жителі різних областей, зокрема Вінницької, а також Харкова, Херсона. Вікова категорія загиблих — 48-58 років, всі досвідчені, здійснювали згідно з планом-завданням тренувальні польоти. І біля вежі однієї з місцевих компаній, за попередньою версією слідства, швидше за все, не помітили розтяжки троса, який тримає телевежу, в результаті чого гвинтом торкнулися за цей трос, після чого відбулося падіння і загоряння. Це попередня версія слідства, над якою зараз працюють", — сказав він.

За словами спікера, планується провести повторний огляд місця події у світлий час доби, після цього буде призначено ряд експертиз і розшукових заходів.

"Вчора співробітники слідчо-оперативної групи знайшли бортовий самописець, який також буде розшифрований і дасть деякі пояснення, що могло статися. Ніхто із сторонніх не постраждав, жодне з приміщень, що знаходилися біля майданчика, теж не пошкоджено. Поліція продовжує працювати, охороняти місце події", — додав він.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст 276 КК ("Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту").

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 в поліцію Кременчука надійшла інформація про падінні вертольота в Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з наступним горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.