На Полтавщині впав гелікоптер Мі-8, є загиблі

У Кременчуці впав гелікоптер Мі-8 на борту якого, за попередньою інформацією, перебувало від трьох до чотирьох осіб.

Як повідомила у коментарі "112 Україна" речниця ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, виклик про падіння гелікоптеру у місті Кременчук надійшов о 19.15.

"До нас надійшов виклик про авіаційну подію на околиці міста Кременчук за участі вертольоту Мі-8 приватної авіакомпанії. Цей вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією, на борту знаходилось чотири особи. Зараз ще все встановлюється. Працюють наші чотири одиниці техніки та особовий склад", - повідомила Рибалко.

На запитання чи всі особи, які перебували на борту загинули, речниця відповіла: "Чи чотири, чи три. Попередня інформація, що чотири чоловіки. Загинули всі, хто знаходився у цьому вертольоті".

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року під Хмельницьким впав військовий літак, загинуло двоє пілотів.