Київ передав Лісабону символічні ключі від Євробачення (фото)

Мер Києва вручив ключі від пісенного конкурсу меру Лісабона та пожартував: Дуже сподіваюся, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву.

Мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.

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Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.

Як відомо, цієї весни саме португальська столиця прийматиме пісенний конкурс.

За словами Кличка, і організатори, і всі учасники та гості Євробачення , що проходив минулого року в Києві, залишилися задоволеними і високо оцінили проведення пісенного конкурсу в Києві.

“Тож з високо піднятою головою ми сьогодні передаємо ключі від конкурсу Лісабону. Завдяки Сальвадору Собралу і його душевній джазовій баладі минулого року Португалія вперше перемогла в конкурсі Євробачення. Ми передаємо Лісабону естафету! І саме з цієї хвилини розпочинається відлік часу до старту пісенного конкурсу, який цього року відбудеться в столиці Португалії”, - наголосив Кличко.

Київський міський голова підкреслив, що столиця України вітає Лісабон і чекає на чудове музичне свято цієї весни.

«І, скажу чесно, дуже сподіваюся, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву!” – пожартував Кличко.

Як повідомляв УНІАН, переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня, став представник Португалії Сальвадор Собрал. Український гурт O.Torvald посів 24 місце.