Євробачення-2018: ТAYANNA випустила пісню "Леля", з якою виступить на нацвідборі

Автором слів і музики пісні "Леля" виступила сама співачка.

Фаворитка минулорічного національного відбору на "Євробачення", співачка ТAYANNA, випустила пісню "Леля", з якою боротиметься за право представити Україну на міжнародному конкурсі в Лісабоні.

Автором слів і музики пісні "Леля" виступила сама співачка, а саундпродюсером став Віталій Телезін, який також привніс своє звучання кількох треків з альбому "Тримай мене", пише ТСН.ua.

Всупереч очікуванням шанувальників, які звикли чути у виконанні TAYANNA лірику, виступ співачки об'єднає в собі позитив, драйв, танці і віртуозний вокал.

"Моя пісня – це в хорошому сенсі неоретро. Мені подобаються поп-діви 60-70-х, це були сильні, харизматичні жінки. Європа надто звикла до того, що у нас все "не так". На цей раз Україна може виступити з яскравою запальною піснею. Щоб не трапилося, пісня і танець роблять наше життя кращим. Думаю, що час показати свій сильний дух. Своїм виступом я хочу дати приклад українцям: все можливо, якщо віриш і, незважаючи на труднощі, йдеш до своєї мети", - прокоментувала TAYANNA.

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"Ми раді брати участь у національному відборі, нам є що показати. Минулого року TAYANNA була за крок до перемоги, але країна зробила вибір, і ми опинилися далеко від призового місця. Цього року і у Тані, і у телеглядачів є другий шанс. Мені дуже цікаво, хто представлятиме нашу країну!" - додав продюсер співачки Алан Бадоєв.

Нагадаємо, TAYANNA виступить 17 лютого у другому півфіналі нацвідбору під 4 порядковим номером.