Родичі жертв MH17 виграли суд в США у справі проти Гіркіна: $400 мільйонів компенсації - ЗМІ (відео)

Загальна сума компенсації складає 400 мільйонів доларів – по 20 мільйонів доларів кожному.

Група родичів жертв авіакатастрофи рейсу MH17 виграла справу у американському суді, що дає їм право на сотні мільйонів збитків в якості компенсації.

Як повідомляє сайт нідерландської телепрограми ZEMBLA, ця інформація випливає з судових документів, які опинились у розпорядженні журналістів. Зазначається, що документ стосується групового позову членів сімей 25 жертв, 10 з яких – нідерландці.

Справа була порушена проти колишнього лідера бойовиків «ДНР» у 2014 році Ігоря Гіркіна.

"Цей російський офіцер... притягнутий до відповідальності американською суддею за загибель (пасажирів) MH17 в результаті запуску ракети з установки "Бук", що сталося 17 липня 2014 року", - повідомляє сайт ZEMBLA.

Рішення було оприлюднене 21 грудня американським суддею. Загальна сума компенсації складає 400 мільйонів доларів – по 20 мільйонів доларів кожному.

Імовірність отримання компенсації членами сімей загиблих фактично є нульовою, оскільки Ігор Гіркін не захищався під час розгляду справи у суді, і за його офіційною московською адресою його неможливо було знайти, зазначається в повідомленні телепрограми.

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Адвокат родичів загиблих Флойд Вінсер має намір досягнути арешту майна Гіркіна, але побоюється, що цього може бути недостатньо для багатомільйонної компенсації.

«Ця справа не про гроші, а про справедливість для сімей. Ми хочемо, звернути увагу світу і на тих, хто несе відповідальність за цю страшну трагедію», – зазначив Вінсер.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських терористів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського «Боїнга».