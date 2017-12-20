Установка, з якої збили MH17 на Донбасі, має російське походження - британська розвідка

Британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 у небі над Донбасом, має російське походження.

Про це йдеться в щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великобританії, передає "Радіо Свобода".

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"Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього – надзвичайно інтенсивна, багатоканальна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17 (абсолютна неправда: ми знаємо, без усякого сумніву, що російські військові постачали і згодом відновили ракетну пускову установку)", – йдеться в звіті.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.