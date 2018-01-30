Марина Порошенко завтра відвідає Житомирщину - ОДА

Марина Порошенко проведе зустріч щодо створення системи Інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області.

Завтра, 31 січня, дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом відвідає Житомирську область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, планується, що у рамках поїздки Марина Порошенко проведе зустріч щодо створення системи Інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області з головами об’єднаних громад та райдержадміністрацій. Зустрі проведуть у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі.

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"Також в рамках робочого візиту Марина Порошенко відвідає Центр реабілітації дітей дошкільного віку та ознайомиться із системою надання послуг", - зазначають в ОДА.