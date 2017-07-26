У Житомирській області буде створено близько 30 інклюзивно-ресурсних центрів - ОДА

У Житомирській області буде створено близько 30 інклюзивно-ресурсних центрів, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, такі дані озвучила сьогодні начальник управління освіти та науки облдержадміністрації Лариса Шевчук на розширеній нараді за участю голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

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У центрах навчатимуться звичайні діти та діти з особливими потребами.

«Інклюзивно-ресурсні центри необхідно створити протягом двох місяців для того, щоб на наступний рік передбачити фінансування для працівників таких центрів. У Житомирській області необхідно створити близько 30 таких центрів. Один центр розрахований приблизно для 7 тис. дітей», – сказала Шевчук.

Також вона додала, що фінансуватимуться центри за рахунок державної субвенції.

Органи місцевого самоврядування мають за 2 місяці: визначити кількість дітей віком до 18 років, з'ясувати, з ким можливе об’єднання. Окрім цього, органи місцевого самоврядування повинні знайти місце, де буде розміщуватися центр, провести там ремонт та облаштувати приміщення. Також має бути складено два реєстри - фахівців-надавачів освітніх корекційних послуг та реєстр установ, де ці послуги надаються . Потрібно також подати регіональне замовлення на фахівців.

Нагадаємо, 5 липня Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону «Про освіту» про особливості доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». Закон регулює питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах.

Інклюзивно-ресурсний центр – це установа, яка утворюється з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.Діти з особливими потребами – це не лише діти з інвалідністю. Це також діти, які мають проблеми з навчанням, діти національних меншин, які не знають мову. Керуватиме центром директор, який призначається на посаду строком на три роки за конкурсом. Посади директора та фахівців центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл.

Гранична чисельність фахівців центру становитиме 12 осіб. У разі потреби можна залучати додаткових фахівців.