У Житомирі містян просять утриматись від виходу на кригу через тонкий лід річки Тетерів

14:15, 30 січня 2018
Суспільство
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З року в рік на льоду гинуть дорослі й діти / фото zt-rada.gov.ua

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради з посиланням на дані управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Як зазначається у повідомленні, цьогорічна зима є досить теплою і супроводжується значними коливаннями температури. На даний час крига стала значно тоншою, що, в свою чергу, несе небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків.

Однак, незважаючи на існуючу  небезпеку, у Житомирі  рибалки-любителі продовжують облаштовуватись на річках та ставках, а дорослі й діти - здійснювати прогулянки по льоду.

"Сумна статистика констатує, що з року в рік на льоду гинуть дорослі й діти. Застерігаємо жителів міста, особливо рибалок, утриматись від виходу на кригу !", - сказано у повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради звернулося до усіх громадян Житомира  з проханням бути уважними та вкрай обережними і не виходити на тонкий лід.

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Теги: #лід на Тетереві#річка Тететрів у Житомирі