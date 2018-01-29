У Житомирі ліцеїсти вшанували Героїв Крут

Участь у заході узяли: ліцеїсти, колектив ліцею, його директор Людмила Корінна, депутат обласної ради Сидір Кізін, а також український дисидент, Герой України Левко Лук’яненко.

Сьогодні у Житомирському обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей Житомирської обласної ради 29 січня провели захід, присвячений 100-річчю бою під Крутами.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході узяли: ліцеїсти, колектив ліцею, його директор Людмила Корінна, депутат обласної ради Сидір Кізін, а також український дисидент, Герой України Левко Лук’яненко.

Зробивши невеличкий екскурс в історію, Кізін розповів ліцеїстам історію трагічного бою під Крутами, в якому українські студенти протистояли 4-тисячному війську, захищаючи українську державність.

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"Слова про те, що головним для держави є її національна свідомість, і що саме вона веде до свободи, актуальні сьогодні, як ніколи. І ми маємо пам’ятати, що українці повинні лише на свої сили сподіватися. Прапор боротьби за волю України нині тримаєте ви – молодь!", - зазначив, серед іншого, Кізін.

Перед ліцеїстами також виступив Лук ‘яненко." Ви розумієте, що у держави, з якою зараз йде війна на сході України, залишається гнобинна сутність, вона не міняється, і її природа — загарбницький імперіалізм, – сказав він.

Бібліотека ліцею отримала комплект книжок Лук’яненка з його автографами.

Як повідомляв УНІАН, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, за 130 км від Києва. Він тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської червоної армій під керуванням М. Муравйова та загоном із чотирьох сотень вояків київських курсантів і козаків «Вільного козацтва».

У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника та здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії й мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір.

Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У березні 1918 року урочисто перепоховали тіла 28 полеглих вояків-студентів на Аскольдовій могилі в Києві.