Мер Долини у образі Санти вислухав критику від громадян (відео)

Мер Долини відвідав містян у костюмі Санта-Клауса та у супроводі помічника сніговика.

Журналісти проводять соціальний експеримент під назвою "Мер під прикриттям". У проекті беруть участь 6 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян. Цього разу настала черга мера міста Долина Володимира Гаразда.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мер Долини відвідав містян у костюмі Санта-Клауса та у супроводі помічника сніговика.

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Він записав їх побажання щодо покращення умов проживання у місті до спеціальної книги.

Серед вже впроваджених мером інновацій - встановлення камер стереження по всьому місту, завдяки чому злочинність впала майже вдвічі.

До "книги Санти" потрапили побажання щодо реконстукції решти будинків у місті, покращення освітлення на вулицях, доріг, а також про відлов бродячих собак.

Правда, не обійшлося й без ложки дьогтю, дехто із містян побажав меру на вибиратись на наступний строк.

Загалом мер Гаразд залишився задоволеним здоровою критикою та обіцяв частіше вислуховувати думку людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Тростянця перевтілився у продавця, аби почути чесні оцінки своєї роботи.