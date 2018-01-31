За рік в Україні стало на чверть більше п'яних водіїв - Нацполіція (інфографіка)

15:16, 31 січня 2018
Суспільство
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За рік на українських дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей / Фото npu.gov.ua

У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння. Це на чверть більше, аніж у 2016 році. Всього ж у минулому році сталося 162,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п’яних водіїв - 5,8 тисяч. На дорогах країни загинули майже 3,5 тисячі людей.

Як повідомляє сайт Нацполіції,  у 2017 році в країні було зареєстровано 27 220 ДТП з постраждалими. 3432 людини загинуло, майже 35 тисяч отримали травми. При цьому переважна кількість ДТП сталися через порушення Правил дорожнього руху. 

За рік на українських дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей / Фото npu.gov.ua

Зокрема, порушення правил маневрування стало причиною 58,4 тисяч ДТП, в яких загинуло 199 людей. 658 людей загинуло у результаті аварій внаслідок перевищення безпечної швидкості. Керування транспортом у стані сп’яніння спричинило 115 смертей.

Серед інших порушень, які часто фіксуються, - недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, невиконання вимог сигналів регулювання.

За рік на українських дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей / Фото npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі п'яний водій влаштував ДТП і викликав тверезого друга, щоб той взяв провину на себе.

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Теги: #смерть у ДТП#ДТП в Україні#кількість ДТП в Україні за 2017 рік