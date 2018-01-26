В Одесі п'яний водій влаштував ДТП і викликав тверезого друга, щоб той взяв провину на себе

Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і заперечував факт, що він перебував за кермом.

В Одесі на Фонтанській дорозі сталася аварія, в якій п'яний водій автомобіля «Альфа Ромео» вдарив «БМВ».

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає "Думська". За даними одного з учасників ДТП і свідків події, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і заперечував факт, що він перебував за кермом. Він викликав на місце свого товариша, щоб той взяв відповідальність на себе.

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"На місці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 124 і за ст. 130 ч. 1. Прилад драгер підтвердив сп'яніння водія — 1.01 проміле. Від підписання адміністративних матеріалів водій відмовився у присутності двох свідків»,- сказано в повідомленні.

Раніше через недбалість п'яних медиків "швидкої" в Одесі помер чоловік.