Три роки без Кузьми Скрябіна: найяскравіші цитати музиканта

Кузьму знають як людину гостру на язика. Його фрази стали крилатими для мільйонів українців.

Рівно три роки тому, 2 лютого 2015 року, у жахливій автокатастрофі на Дніпропетровщині загинув український співак та музикант Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін. Та за життя Кузьма встиг сказати багато речей, які запам'яталися мільйонам українців.

"Максимум" зібрав найяскравіші цитати музиканата.

Про творчість

"Більше нічого не вмію, як римувати слова і під музику викладати якісь ідеї. Часом вони мудрі і глибокі, а часом – поверхові і ржачні. Але в них завжди є суть".

"Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти... А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє".

Про патріотизм та війну

"Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду до Криму. Для мене то є зрада з боку Криму. Ніби взяли і вивернули назовні старі солдатські кальсони".

"Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в іншому – вона не йде. Причому на території однієї країни. В одному – гинуть люди, а в другому – абсолютно не поміняли спосіб свого життя: ходять по салонах краси, по дорогих ресторанах, ведуть світські бесіди, витрачають гроші і абсолютно не переймаються ні матеріально, ні духовно за те, що відбувається в нашій країні. Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна".

Про кохання

"Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб відчувати себе краще".

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"Ми любимо один одного і вміємо прощати, тому нам цікаво бути разом. Ми можемо послати один одного, але тут же обійняти і поцілувати. Але це треба виростити, як квітку. Цього не розкажеш – це треба прожити".

"Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей".

Про життя

"Я впевнений, якщо людина щаслива, вона скрізь знайде привід для гарного настрою. Ось, приміром, ти їдеш на машині, поспішаєш. Тут корова переходить тобі дорогу. Щойно ти під'їхав до неї впритул – скотинка стала, граційно прогнувшись, губки склала і наклала "соковитий ляпас" на твою машину. Замість того, щоб кричати на пастуха, ти радієш. Корівка збагатила землю і твою машину. Яка краса!"

"Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми".

Нагадаємо, у Львові представили проект інтерактивного громадського простору "Місце щасливих людей", присвяченого Кузьмі Скрябіну.