"Місце щасливих людей": у Львові представили проект скверу, присвяченого Кузьмі Скрябіну (фото)
14:27, 30 січня 2018Суспільство
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За проектом, у сквері буде розроблено групу арт-об'єктів, символізуючих творчість Скрябіна.
У Львові представили проект скверу, присвяченого Кузьмі Скрябіну / фото city-adm.lviv.ua
Цього року у Львові планують розпочати реалізацію проекту облаштування інтерактивного громадського простору «Місце щасливих людей».
Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у проекті передбачено декілька зон, зокрема зону сцени, пішохідну зону, зону схилу, оснащену місцями для сидінь, арт-об'єкти, лавки, урни, паркувальні місця для велосипедів та групу арт-об’єктів з дерева та металу, які символізуватимуть діяльність лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.
Проект передбачає багатофункціональність простору та наявність декількох зон / city-adm.lviv.ua
«Проект зроблений. Цього року плануємо розпочати роботи. Об’єм робіт такий, що можна виконати ще цього року. Весною будемо перерозподіляти бюджет і виділимо кошти на реалізацію проекту», - розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.
Як повідомляв УНІАН, один із київських скверів планують перейменувати на честь Кузьми Скрябіна.
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