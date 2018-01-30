"Місце щасливих людей": у Львові представили проект скверу, присвяченого Кузьмі Скрябіну (фото)

За проектом, у сквері буде розроблено групу арт-об'єктів, символізуючих творчість Скрябіна.

Цього року у Львові планують розпочати реалізацію проекту облаштування інтерактивного громадського простору «Місце щасливих людей».

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у проекті передбачено декілька зон, зокрема зону сцени, пішохідну зону, зону схилу, оснащену місцями для сидінь, арт-об'єкти, лавки, урни, паркувальні місця для велосипедів та групу арт-об’єктів з дерева та металу, які символізуватимуть діяльність лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

«Проект зроблений. Цього року плануємо розпочати роботи. Об’єм робіт такий, що можна виконати ще цього року. Весною будемо перерозподіляти бюджет і виділимо кошти на реалізацію проекту», - розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Як повідомляв УНІАН, один із київських скверів планують перейменувати на честь Кузьми Скрябіна.