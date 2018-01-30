"Місце щасливих людей": у Львові представили проект скверу, присвяченого Кузьмі Скрябіну (фото)

14:27, 30 січня 2018
Суспільство
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У Львові представили проект скверу, присвяченого Кузьмі Скрябіну / фото city-adm.lviv.ua

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у проекті передбачено декілька зон, зокрема зону сцени, пішохідну зону, зону схилу, оснащену місцями для сидінь, арт-об'єкти, лавки, урни, паркувальні місця для велосипедів та групу арт-об’єктів з дерева та металу, які символізуватимуть діяльність лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Проект передбачає багатоункціональність простору та наявність декількох зон / city-adm.lviv.ua

«Проект зроблений. Цього року плануємо розпочати роботи. Об’єм робіт такий, що можна виконати ще цього року. Весною будемо перерозподіляти бюджет і виділимо кошти на реалізацію проекту», - розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Як повідомляв УНІАН, один із київських скверів планують перейменувати на честь Кузьми Скрябіна.

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Теги: #новини Львова#сквер Кузьма Скрябін