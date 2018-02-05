У ДПСУ планують цього року завершити будівництво "Стіни" в Харківській та Луганській областях

У 2018 році передбачено 500 млн грн на реалізацію проекту з інженерно-технічного облаштування ділянки кордону з Росією.

Державна прикордонна служба України планує у 2018 році завершити будівництво інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону в Харківській та Луганській областях.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

"На 2018 рік передбачено 500 млн грн. З них 300 млн грн, які були перенесені з 2017 року. І 200 млн грн - додатково. За ці кошти ми плануємо завершити роботи в Харківській області повністю та в Луганській також. Крім цього, потрібно суттєво просунутися в Чернігівській області", - заявив він.

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За словами Цигикала, протягом 2015-2017 років з держбюджету було виділено 1,1 млрд грн, а на реалізацію всього проекту потрібно понад 4 млрд грн.

"Загалом передбачено на виконання всіх пов'язаних із цим робіт трохи більше, ніж 4 млрд. На даний момент впродовж 2015-2017 років з державного бюджету виділено 1 млрд 100 млн грн. З них 300 млн перенесено на 2018 рік. Тобто реально використано 800 млн грн. За ці кошти зведено досить таки значну частину системи в Харківській області, у Чернігівській області, частково в Луганській області", - повідомив Цигикал.

Як уточнив голова Держприкордонслужби, проблема з фінансуванням є однією із головних, яка впливає на реалізацію плану.

"Проблема з фінансуванням є одним із тих ключових моментів, який впливає на реалізацію плану загалом. Першочергово було передбачено реалізацію проекту впродовж 2015-2018 років. Але у зв'язку із недостатнім фінансуванням на даний момент внесені зміни до плану, і термін його реалізації продовжений до 2020 року", - зауважив Цигикал.