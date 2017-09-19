В Україні з початку року викрили та покарали 6 тисяч прикордонників-хабарників

В Україні з початку року в ході антикорупційних акцій викрили та притягнули до відповідальності 6 тисяч прикордонників. Про це повідомив очільник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, повідомляє прес-служба МВС.

«З початку 2017 року Державна прикордонна служба провела три антикорупційні акції. В результаті профілактичних заходів до дисциплінарної відповідальності притягнуто більше 5 тисяч осіб, до адміністративної – майже 1 тисяча», - сказав Цигикал.

Стосовно 73 прикордонників відкриті кримінальні провадження, 38 з них засуджено, звільнено більше 500 осіб, у тому числі 26 – з позбавленням військового звання.

«Кількість відмов від неправомірної вигоди, запропонованої під час служби, зросла майже в 4 рази, в порівнянні з минулими роками. Лише за 2017 рік ми зафіксували 800 відмов від запропонованого хабара. Але ми будемо продовжувати боротьбу з корупціонерами, адже народ України заслуговує на чесну прикордонну службу», - наголосив Петро Цигикал.

Як повідомляв УНІАН раніше, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив про затримання співробітниками СБУ на хабарі в 70 тис. доларів (1 млн 820 тис. гривень за курсом НБУ, - ред.) заступник голови одного з департаментів ПАТ "Укрзалізниця" Вахтанга Джакелі.

"Кілька годин тому оперативники СБУ затримали на гарячому першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю ВАТ "Українська залізниця" Джакелі Вахтанга при отриманні першої частини неправомірної вигоди у розмірі 70 тис. доларів за вирішення питання про призначення на одну з керівних посад у ПАТ "Українська залізниця", - заявив Лавренюк.