Угорщина наполягає на місії ОБСЄ на Закарпатті через спробу підпалу спілки угорців

Угорщина очікує, що українська влада найближчим часом знайде злочинців та гарантує безпеку закарпатських угорців.

Угорщина закликала направити місію ОБСЄ на Закарпаття після того, як у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді кинули "коктейль Молотова".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт угорського уряду. Міністерство закордонних справ Угорщини засудило напад на будівлю Товариства угорської культури Закарпаття.

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"Ми сподіваємось, що українська влада найближчим часом знайде злочинців та дізнається про мотивацію їхнього вчинку. Очікуємо, що українська влада гарантує безпеку закарпатських угорців", - йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві зазначили, що цей випадок підтверджує ініціативу Угорщини щодо присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.