В Ужгороді невідомі намагалися підпалити приміщення спілки угорців

У союзі угорців вважають, що це може бути провокацією і поки не коментують.

В Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомляє "112 Україна". Поки що відомо, що інцидент стався після 4:00. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає.

Повідомляється, що кримінальна справа може бути відкрита вже сьогодні, але правової кваліфікації поки що немає. Не коментують подію і в союзі угорців, зазначаючи, що це може бути провокацією.

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Зазначимо, що будівля, де розташовується союз угорців, знаходиться в самому центрі Ужгорода і на сусідніх будинках є камери спостереження. Відео вже досліджують у поліції.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті "свободівці" намагалися спалити прапор Угорщини.