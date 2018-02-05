Трагічна пожежа в таборі "Вікторія": суд залишив під домашнім арештом інспектора ДСНС

Адвокат наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу - домашньому арешті з 22.00 до 7.00.

Апеляційний суд Одеської області сьогодні залишив під цілодобовим домашнім арештом інспектора підрозділу ДСНС, який підозрюється у службовій недбалості, що призвела до пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія», унаслідок чого 15 вересня 2017 року загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 5 лютого було розглянуто апеляцію адвоката, який наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу – домашньому арешті з 22.00 до 7.00.

Також розглянуто апеляцію на постанову Приморського райсуду Одеси про відсторонення підозрюваного від посади провідного інспектора Київського райвідділу Головного управління ДСНС в Одеській області на час досудового слідства.

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«Л. Бондар підозрюється у тому, що, будучи посадовою особою, а також обізнаним про порушення правил пожежної безпеки в комплексі «Вікторія», що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, недобросовісно поставився до виконання своїх службових обов'язків», - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що фігурант не написав відповідного рапорту з клопотанням про звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового припинення роботи комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» і не подав такого рапорту своєму безпосередньому керівництву.

Захисник наполягав на скасуванні постанов Приморського райсуду «у зв'язку з відсутністю обґрунтованої підозри».

Розглянувши скарги захисника, суд залишив їх без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. Унаслідок пожежі загинули троє дівчат. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновниця була звільнена за власним бажанням за кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яка майже відразу була внесена, а сам фігурант госпіталізований до лікарні.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його до СІЗО.

10 січня 2018 року прокуратура заявила про завершення розслідування стосовно Саркісяна і направлення клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). 12 січня Приморський райсуд продовжив тримання Саркісяна у СІЗО ще на 60 діб.

Минулого тижня одному з провідних інспекторів підрозділу ДСНС було повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до пожежі.